الاعرجي يؤكد على ضرورة التنسيق بين الجهات الأمنية والاستخبارية لتحقيق الأمن المستدام

2022/03/22 | 17:10 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ عقد مجلس وكلاء الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، جلسته السادسة لعام 2022، برئاسة مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، وبحضور أعضاء المجلس، فيما وافق المجلس على إبرام مذكرة تفاهم للتعاون الأمني بين العراق والاردن.وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان، ان “المجلس ناقش الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها”.وأكد […]

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