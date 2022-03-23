2022/03/23 | 17:47 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن مستشار ألمانيا، أولاف شولتس، عن دعم حكومته لأوكرانيا، لكنه أكد ضرورة تجنب المواجهة المباشرة مع روسيا، ولفت إلى أن وقف واردات النفط الروسي لا يمكن تنفيذه بين عشية وضحاها.وقال المستشار أولاف شولتس: “يمكن لأوكرانيا الاعتماد على مساعدتنا”، فيما رفض فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، معتبرا أنه “يجب تجنب المواجهة المباشرة مع روسيا”، حيث […]

ظهرت المقالة المستشار الألماني: لا ينبغي للعقوبات أن تلحق ضررا بالاتحاد الأوروبي أكثر من روسيا أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المستشار الألماني: لا ينبغي للعقوبات أن تلحق ضررا بالاتحاد الأوروبي أكثر من روسيا) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المستشار الألماني: لا ينبغي للعقوبات أن تلحق ضررا بالاتحاد الأوروبي أكثر من روسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).