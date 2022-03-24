العراق فاز بـ38% فقط من المباريات التي لعبها امام الامارات في تاريخه

2022/03/24 | 12:13 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

يواجه المنتخب العراقي اليوم الخميس منتخب الامارات ضمن الجولة التاسعة للمجموعة الاولى من تصفيات اسيا المؤهلة الى مونديال قطر، والتي كان من المقرر اقامتها على ملعب المدينة في بغداد قبل ان يقرر الاتحاد الدولي نقلها الى ارض محايدة.

ويرجع تاريخ المواجهات المباشرة بين الامارات والعراق الى 26 مباراة في جميع المسابقات (رسمية وودية) قبل لقائهم المرتقب، حقق أسود الرافدين الفوز في 10 مباريات، بينما فاز الأبيض في 8 مباريات، وسيطر التعادل بينهما في 8 مواجهات، مايعني ان العراق فاز بـ38% فقط من مجموع مبارياته مع الامارات.

يعود أول لقاء جمع بين منتخبي الامارات والعراق الى العام 1973 عندما التقيا في بطولة كأس فلسطين العام 1973 بدور المجموعات، وانتهى اللقاء حينها بفوز أسود الرافدين بنتيجة 3-1، وتُوج المنتخب التونسي بهذه النسخة.

كان أول لقاء بين المنتخبين في تصفيات آسيا المؤهلة الى كأس العالم العام 1985،إذ التقيا في الدور الثاني من التصفيات، وفاز المنتخب العراقي في لقاء الذهاب 3-2، وفي لقاء الإياب فاز المنتخب الاماراتي 2-1.

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