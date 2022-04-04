2022/04/04 | 17:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفاد وزير المال الألماني كريستيان ليندنر بأن ألمانيا لا يمكنها الاستغناء عن الغاز الروسي “في الوقت الراهن” وإن العقوبات المفروضة على موسكو في هذا القطاع ستضر أوروبا أكثر من روسيا.وقال ليندنر في لوكسمبورج قبل اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين “يجب أن نبحث في فرض عقوبات صارمة، لكن في الوقت […]

ظهرت المقالة وزير ألماني: العقوبات على روسيا فى قطاع الغاز تضر بأوروبا أكثر من موسكو أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير ألماني: العقوبات على روسيا فى قطاع الغاز تضر بأوروبا أكثر من موسكو) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير ألماني: العقوبات على روسيا فى قطاع الغاز تضر بأوروبا أكثر من موسكو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).