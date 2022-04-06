2022/04/06 | 19:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، تمكن فرقها من إخماد حريق اندلع داخل معمل أثاث بمنطقة الكرادة في بغداد.

وقال إعلام المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد حريق اندلع داخل معمل أثاث بمنطقة الكرادة في بغداد".

فيما لم يعرف حجم الخسائر الناجمة عن الحريق.

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