موسكو ترد على اتهامات بايدن لبوتين بارتكاب

2022/04/13 | 16:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح الكرملين الأربعاء أن اتهامات الرئيس الأميركي جو بايدن لنظيره الروسي فلاديمير بوتين بارتكاب "إبادة جماعية" في أوكرانيا "غير مقبولة".

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