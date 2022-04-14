موسكو تتكتم على سبب انفجارات أقوى سفنها الحربية.. ومستشار زيلينسكي ينشر فيديو

2022/04/14 | 17:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مُنيت روسيا بواحدة من أكبر خسائرها في العتاد منذ بداية غزوها لأوكرانيا عبر إصابة "موسكفا" سفينة قائد أسطولها في البحر الأسود في انفجار ذخائر حسب موسكو وفي ضربات صاروخية حسب كييف.

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