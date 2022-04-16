2022/04/16 | 14:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قالت وزارة الخارجية الروسية إنها أدرجت رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزيري الخارجية والدفاع في قائمة الممنوعين من دخول أراضيها ردا على العقوبات البريطانية.

وأوضحت الخارجية الروسية في بيان لها، اليوم السبت، انه "فيما يتعلق بالأعمال العدائية غير المسبوقة للحكومة البريطانية، والتي شملت فرض عقوبات ضد كبار المسؤولين في روسيا، تم اتخاذ قرار ردا على العقوبات البريطانية ضد روسيا بضم أعضاء بارزين في الحكومة البريطانية وعدد من الشخصيات السياسية في قائمة الحظر الروسية".

وأوضحت ان القائمة أسماء تتضمن شخصيات بالرعايا البريطانيين الذين مُنعوا من دخول الأراضي الروسية ومن بينهم رئيس الوزراء بوريس جونسون، ووزيرة الخارجية إليزابيث تروس، ووزير الدفاع بن والاس"، مبينة ان "القائمة تتضمن ايضاً أسماء كل من نائب رئيس الوزراء ووزير العدل دومينيك راب ووزير المالية ريشي سوناك ووزيرة الداخلية بريتي باتيل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موسكو تمنع رئيس الوزراء البريطاني ووزيري الخارجية والدفاع من دخول أراضيها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موسكو تمنع رئيس الوزراء البريطاني ووزيري الخارجية والدفاع من دخول أراضيها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).