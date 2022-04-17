انتشار ظاهرة الطلاق بكربلاء ومركز دراسات يستطلع الراي العام حول تفشي هذه الظاهرة

2022/04/17 | 10:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شعبة العلاقات العامة والاعلام

لمركز كربلاء للدراسات والبحوث في

العتبة الحسينية المقدسة، يوم السبت 16

نيسان 2022، الانتهاء من توزيع نماذج

استمارة استطلاع الرأي الخاصة بتفشي

ظاهرة الطلاق في محافظة

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