باريس.. شرطيون يطلقون النار على سيارة حاولت صدمهم

2022/04/25 | 04:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق عناصر في الشرطة النار على سيارة حاولت صدمهم، الأحد، في وسط باريس، ما أسفر عن مقتل اثنين كانا بداخلها وإصابة ثالث، في مساء يوم الانتخابات الرئاسية، بحسب ما علمت وكالة فرانس برس من مصدر في الشرطة.

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