2022/05/03 | 23:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت مديرية شرطة نجدة بغداد، القاء القبض على شخص تجاوز على رجل مرور في منطقة الكرادة ببغداد.وذكر بيان للمديرية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "باشراف مباشر من مدير شرطة نجدة بغداد العميد صباح عبد الحسن الربيعي قوة حماية سوات تلقي القبض على احد الأشخاص الذي قام بالتجاوز على رجل المرور وهرب الى جهة مجهولة ضمن منطقة الكرادة".

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