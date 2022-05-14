مبابي وميسي في التشكيلة المتوقعة لسان جيرمان أمام مونبلييه

2022/05/14 | 13:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةيلتقي باريس سان جيرمان مع مونبلييه، مساء اليوم السبت، على ملعب "ستاد دو لا موسون"، ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري الفرنسي.

ويتواجد سان جيرمان في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 80 نقطة، بعدما حسم اللقب لصالحه بشكل رسمي.

ووفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن التشكيلة المتوقعة لسان جيرمان في مباراة اليوم، كالآتي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

الدفاع: تيلو كيرير- سيرجيو راموس - ماركينيوس.

الوسط: خوان بيرنات- دانيلو بيريرا - ماركو فيراتي - أشرف حكيمي.

الهجوم: ليونيل ميسي - كيليان مبابي - آنخيل دي ماريا.

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