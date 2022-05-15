مانشستر سيتي ينجو من فخ وست هام.. ومحرز يهدر ركلة

2022/05/15 | 18:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبقى مانشستر سيتي مصير الاحتفاظ بلقبه بطلاً للدوري الإنكليزي الممتاز بيده بعد نجاحه في قلب تخلفه صفر-2 إلى تعادل 2-2، الأحد، في مباراة أضاع خلالها نجمه الجزائري ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة، ضمن منافسات المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة.

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