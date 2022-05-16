العراق: إيقاف الرحلات في مطار البصرة بسبب العاصفة الترابية 

2022/05/16 | 18:00 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت عمليات مطار البصرة، اليوم الاثنين، إغلاق المطار بسبب العاصفة الترابية.

وقال مطار البصرة في بيان إنه تم "إيقاف الرحلات المغادرة والقادمة إلى مطار البصرة الدولي حتى إشعار آخر".

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وعزت عمليات المطار الأمر إلى "رداءة الجو وانعدام الرؤية بسبب العاصفة التراب".

كان مطار بغداد أيضاً، قد أعلن اليوم الاثنين، عودة الملاحة إلى طبيعتها بعد تعطلها، بسبب العاصفة الترابية، وأصدرت إدارة المطار تنويهاً للمسافرين وشركات الطيران العاملة في المطار عن معاودة حركة الملاحة الجوية في المطار إلى طبيعتها وانسيابية جدول الرحلات الجوية، بعد توقف جميع الرحلات الجوية في وقت سابق اليوم، بسبب العواصف الترابية.

وأعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، في وقت سابق، عن توقف حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي مؤقتا بسبب حالة الغبار التي تشهدها البلاد حاليا.

وقال نائب المدير العام لشؤون خدمات الملاحة الجوية، عماد الجلوي، إن حركة الطائرات تأثرت بحالة الجو الحالية مضيفا أنه سيتم إعادة جدولة مواعيد الرحلات والعودة إلى حركة الطيران الطبيعية فى المطار فور تحسن الرؤية.

وأفاد بأن البلاد تتأثر حاليا بانخفاض في الرؤية الأفقية بسبب موجة الغبار تصل إلى أقل من 1000 متر على بعض المناطق مصحوبة برياح نشطة السرعة، قد تصل سرعتها أكثر من 50 كيلومترا في الساعة، نقلاً عن وكالة الأنباء الكويتية.

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