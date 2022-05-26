موسكو تتحدى العقوبات الغربية! هددت بالرد على حجب “يوتيوب”

2022/05/26 | 19:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس 26 مايو/أيار 2022، إن بلاده لن تعزل نفسها عن العالم، مؤكداً أنه لا يمكن لأحد عزل موسكو عن التجارة العالمية أو محاصرتها، في حين هددت وزارة الخارجية الروسية بطرد مراسلي الدول الغربية من روسيا إذا حُجب يوتيوب، حسب إفادات وزارة الخارجية.وفي كلمة له في المنتدى الاقتصادي الأوراسي، اليوم، اعتبر بوتين أن تداعيات العقوبات الغربية التي فُرضت على بلاده تضر بالاقتصاد العالمي وليس فقط الروسي.وواصل بوتين حديثه، وقال إن موسكو تريد تقوية علاقاتها مع الدول التي ترغب بأن تكون شريكة لنا في المستقبل.كما أوضح الرئيس الروسي أن ممثلي التجارة يعلمون ما يمكن أن نقدمه للعالم، ونحن أحد أكبر منتجي القمح ومُصدّريه.وحول العقوبات، قال بوتين إن العقوبات على روسيا لا تؤثر عليهم فقط؛ بل على الصين أيضاً، لافتاً إلى أن سياسة تجميد الحسابات تضر بالآخرين ولا تُجدي نفعاً.وبخصوص التحديات التي تواجه موسكو، أوضح بوتين أن التحديات ستجعل بلاده أقوى مما كانت عليه، لا سيما أن هناك مشاكل في سلاسل التوريد والنقل، لكن: "سنعمل بفاعلية مع دول الاتحاد السوفييتي السابق والدول الإفريقية".وتابع بوتين: "بيلاروسيا حافظت على إمكانيات مهمة جداً لنا.



ونقوم بتطوير العديد من المنصات وإيجاد الحلول للكثير من المشاكل كما نعمل على تطوير معاهد مركزية، من بينها مركز للتجارة الأوروبية الآسيوية".روسيا تهدد بطرد المراسلين

إلى ذلك، هددت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس 26 مايو/أيار 2022، بطرد مراسلي الدول الغربية من روسيا في حال حجب موقع يوتيوب التابع لشركة جوجل، حسب إفادات المتحدثة باسمها.إذ ذكرت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا، التي تقدم إفادة صحفية أسبوعية حول السياسة الخارجية الروسية، بما في ذلك التدخل العسكري في أوكرانيا، أن وزارة الخارجية حذرت موقع يوتيوب من مغبة حجب المحتوى الذي تقدمه زاخاروفا.وتأتي تعليقاتها بعد أيام من إقرار البرلمان الروسي مشروع قانون يمنح المدعين سلطات إغلاق مكاتب وسائل الإعلام الأجنبية في موسكو.ونقلت وكالة تاس للأنباء عنها قولها: "لقد خرجنا للتو وقلنا لهم في كل مرة تمنع فيها مؤتمراً صحفياً آخر، سيعود صحفي إلى منزله أو تغلق إحدى وسائل الإعلام الأمريكية".كما أضافت زاخاروفا: "عندما يتم حظر تصريح آخر، فإننا ننهي عمل صحفي معين أو وسيلة إعلامية معينة".في غضون ذلك، قالت زاخاروفا أيضاً، يوم الأربعاء إن موسكو تعمل على اتخاذ إجراءات ضد وسائل الإعلام الناطقة باللغة الإنجليزية، رداً على "الإجراءات غير الودية للحكومات الأجنبية تجاه وسائل الإعلام الروسية، دون إضافة مزيد من التفاصيل.وفي مارس/آذار، وقَّع الرئيس فلاديمير بوتين قانوناً يفرض عقوبة بالسجن تصل إلى 15 عاماً لنشره أخباراً "كاذبة" عمداً عن الجيش؛ مما دفع بعض وسائل الإعلام الغربية إلى سحب صحفييها من روسيا، وظلت مؤسسات غربية أخرى، بما في ذلك رويترز، في البلاد، وتواصل الإبلاغ.

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