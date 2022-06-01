البرلمان العراقي يكشف: 11 مليون شخص يتقاضون رواتب حكومية

2022/06/01 | 12:42 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال حاكم الزاملي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، يوم الأربعاء، إن 11 مليون شخص يتقاضون المرتبات الشهرية من الحكومة الاتحادية.

جاء ذلك في كلمة له خلال استضافة وزير الصحة وكالة هاني العقابي والكادر المتقدم.

وقال الزاملي في كلمة له، إن المواطن يريد تعيينات وخدمات بشكل عام، ولذلك يوم أمس بعد قراءة قانون الأمن الغذائي بدأت جميع الشرائح تتظاهر.

وأنهى مجلس النواب العراقي، أمس الثلاثاء، القراءة الثانية لمقترح قانون الأمن الغذائي، بعد مناقشته خلال جلسة اعتيادية عقدت برئاسة محمد الحلبوسي وحضور 250 نائباً، قبل أن يرفع جلسته إلى إشعار آخر.

وأضاف الزاملي “تكلمنا مع الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي بهذا الخصوص، وان هناك 11 مليون شخص يتقاضون المرتبات الشهرية من الحكومة”.

كما أشار إلى أن هناك 300 الف خريج من الجامعات الحكومية والاهلية”، مردفا بالقول “تحدثنا مع المتظاهرين من المحاضرين، وان هناك تظاهرات من الكسبة وهذا حقهم”.

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