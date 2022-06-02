ازدحامات خانقة تضرب محطات الوقود في محافظة عراقية جراء أزمة الكهرباء

2022/06/02 | 11:28 - المصدر: وكالة خبر

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شهدت محافظة ديالى، اليوم الخميس، ازدحامات واسعة أمام محطات الوقود للتزود بمادة البنزين بسبب انخفاض ساعات تجهيز الطاقة على منظومة شبكة الكهرباء الوطنية، وارتفاع درجات الحرارة.

وقال مصدر محلي، ان المحافظة تشهد أزمة وقود بسبب قلة الكميات المجهزة من قبل المنتجات النفطية وانقطاع التيار الكهربائي ما دفع الأهالي للحصول على البنزين وتشغيل المولدات الكهربائية المنزلية.

وأضاف أن “عناصر الشرطة تدخلت في بعض المحطات لفض الازدحامات وتنظيم عملية دخول المركبات الى محطات الوقود واحتواء أي مشاكل محتملة”

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