2022/06/02 | 23:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف النائب فراس المسلماوي اليوم الخميس، حصول موافقة الجهات المعنية على حفر الآبار داخل محافظة كربلاء، على شرط توظيفها في زيادة الانتاج الزراعي.وقال النائب عن المحافظة في تصريح لوكالة ايرث نيوز، إنه “بعد صدور اوامر بايقاف حفر الابار في المناطق الصحراوية، تمكن من استحصال موافقة بحفر الانبار لغرض زيادة الانتاج الزراعي”.وأكد […]

ظهرت المقالة خاص لإيرث نيوز| برلماني عن آبار كربلاء: الحفر بات متاحاً..



لكن بموافقة مشروطة أولاً على ايرث نيوز.

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