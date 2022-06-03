هل سيتعاقد ألميريا مع لاعبين من الدوري السعودي أو المصري؟ تركي آل الشيخ يجيب

2022/06/03 | 21:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى رئيس نادي ألميريا الإسباني، تركي آل الشيخ، عزمه التعاقد مع لاعبين ينشطون في الدوريين السعودي أو المصري، مشيرا إلى أنه طوى صفحة الكرة السعودية والمصرية إلى الأبد

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