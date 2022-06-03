خاص لإيرث نيوز| برلماني عن تهريب المخدرات: أساليب احترافية تحتاج لتطوير مهارات الأمن

2022/06/03 | 23:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد النائب أحمد الربيعي اليوم الجمعة، ضرورة تطوير قدرات القوات الأمنية للتعامل مع الأساليب “الرهيبة”، التي بات المهربون يستخدموها في إدخال المخدرات إلى البلاد.وقال النائب في تصريح لوكالة ايرث نيوز، إن “عملية اليوم التي أسفرت عن اسقاط طائرة شراعية ذات حمولة كبيرة بالمخدرات، على الحدود العراقية – الكويتية، تعتبر نوعية”، داعياً الى […]

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