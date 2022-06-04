خاص لإيرث نيوز| توضيح حول الزخم أمام محطات الوقود ودعوة لعدم إرباك الوضع في كربلاء

2022/06/04 | 22:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نفت شركة توزيع المنتجات النفطية اليوم السبت، وجود أي أزمة للوقود في محافظة كربلاء، فيما عزت الزخم الحاصل في المحطات إلى تأخر وصول التجهيز.وقال معاون مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية – مدير التفتيش أحسان غانم، في تصريح لوكالة ايرث نيوز، إن “محطات تعبئة الوقود الحكومية والاهلية تعمل بإنسيابية عالية”، مبيناً أن […]

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