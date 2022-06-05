2022/06/05 | 01:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ أشرت حقوق الانسان في العراق، اليوم الأحد، ارتفاعاً “خطيراً” في حالات التعنيف الأسري داخل محافظة النجف.وقال مدير مكتب حقوق الانسان في المحافظة فرزدق الصكبان، عبر تصريح خص به ايرث نيوز، إن “محافظة النجف شهدت ارتفاعا ملحوظا في حالات العنف الاسري، حيث سجلت جميعها في قسم العنف الاسري التابع لقيادة شرطة المحافظة”.وأضاف […]

ظهرت المقالة خاص لإيرث نيوز| التعنيف الأسري في النجف يدق ناقوس الخطر..



حالات غير مألوفة! أولاً على ايرث نيوز.

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