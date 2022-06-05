سيرة النجم الراحل حيدر عبد الرزاق

2022/06/05 | 11:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

ودّعت الأوساط الرياضية العراقية ، فجر اليوم الأحد، واحداً من نجوم 2007 الذين توِّجوا بلقب بطولة أمم آسيا، وهو لاعب المنتخب السابق حيدر عبد الرزاق

ولد عبد الرزاق في التاسع من حزيران عام 1982 ، ولعب بمركز الدفاع، ومثل اندية الطلبة ودهوك والزوراء والكرخ والسليمانية، واحترف في عدة أندية عربية وهي الأهلي القطري والأنصار اللبناني والاتحاد السوري ونادي أهلي صيدا اللبناني بالإضافة الى نادي انديجان الأوزبكي.

ارتبط اسم اللاعب حيدر عبد الرزاق بإنجازين مهمين جداً حققتهما الكرة العراقية.



إذ يتمثل الإنجاز الأول بتأهل منتخبنا الأولمبي إلى نهائيات دورة أثينا الأولمبية ومن ثم حصوله على المركز الرابع في تلك الدورة العالمية وهو إنجاز غير مسبوق عربياً وآسيوياً، وبعد ذلك أسهم حيدر عبد الرزاق بحصول منتخبنا الوطني على لقب دورة ألعاب غرب آسيا التي أقيمت في قطر العام 2005 تحت إشراف المدرب أكرم احمد سلمان، ثم أسهم في حصول منتخبنا الوطني على المركز الثاني في بطولة غرب آسيا التي جرت في الأردن العام 2007 تحت إشراف المدرب البرازيلي جوفان فييرا، وبعد ذلك حقق الإنجاز الثاني المهم للكرة العراقية عندما كان أحد لاعبي منتخبنا الوطني الذي تمكن من الحصول على لقب بطولة أمم آسيا التي جرت في ماليزيا العام 2007 تحت إشراف المدرب فييرا أيضاً ومثلت تلك البطولة آخر مشاركاته مع منتخباتنا الوطنية.

وأسهم الراحل في إحراز العراق لقب شباب آسيا العام 2000 في إيران كما شارك في نهائيات شباب العام 2001 في الارجنتين وعمل عضواً في الهيئة الإدارية السابقة لنادي الطلبة ..



ووافته المنية فجر اليوم بعد تعرضه لحادث إعتداء بضرب مبرّح من قبل أشخاص مجهولين دخل على أثره مستشفى الجملة العصبية، إذ أشارت الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب الراحل إلى تعرضه لفطر في الجمجمة ونزف داخلي.

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