مركز الإعلام الرقمي: شبكة تقصي الحقائق الدولية تضم لعضويتها اول فريق تقني عراقي

2022/06/14 | 19:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد مركز الإعلام الرقمي DMC، اليوم الثلاثاء، ان إعتماد منظمة ” التقنية من اجل السلام ” من جانب شبكة تقصي الحقائق الدولية (IFCN) وانضمامها لها، هو انجاز عراقي كبير يستحق ان تفخر به جميع المنظمات في العراق .واشار المركز في بيان تلقته ايرث نيوز الى ان “التقنية أول منظمة عراقية والرابعة في […]

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