“لاغتنام الثروات النفطية”.. برلماني يوضح سبب توغل الاتراك في العراق

2022/06/18 | 17:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر الفتلاوي، السبت، ان تركيا تحاول اغتنام الثروات النفطية داخل المحافظات الشمالية، فيما دعا القوى السياسية لعقد جلسة برلمانية لمناقشة حالة الانتهاك التركي.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال الفتلاوي في حديث لوكالة / المعلومة /، إن “دخول القوات التركية […]

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