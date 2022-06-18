روسنفت الروسية: اوروبا تنتحر اقتصاديا بجريها وراء امريكا في الحرب الاوكرانية

2022/06/18 | 19:57 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة..اكد رئيس شركة روسنفت الروسية إيغور سيتشين ان الدول الأوروبية تنتحر في مجال الطاقة باتباع الولايات المتحدة في فرض عقوبات على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..ونقلت وكالة تاس الروسية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة /، عن سيتشين قوله في منتدى سانت […]

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