2022/06/21 | 06:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمر النائب العام المصري بحبس المتهم، محمد عادل، أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل الطالبة (نيرة) عمدا مع سبق الإصرار أمام جامعة المنصورة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر.. النيابة العامة تكشف تفاصيل جديدة بشأن جريمة "طالبة المنصورة") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر.. النيابة العامة تكشف تفاصيل جديدة بشأن جريمة "طالبة المنصورة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).