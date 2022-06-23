تنويه “هام” من المرور للسائقين بشأن الطريق الرابط بين تقاطع المثنى وملعب الشعب

2022/06/23 | 11:04 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت مديرية العامة، الخميس، تنويهاً بقطع الطريق المؤدي من تقاطع المثنى باتجاه ملعب الشعب ببغداد، لأغراض الصيانة.

وقالت المديرية في بيان، إنه “بطلب من أمانة بغداد سيتم قطع الطريق المؤدي من تقاطع المثنى باتجاه جسر ملعب الشعب باتجاه تقاطع الطوارئ (مستشفى الواسطي) ذهاباً وإياباً يوم غد الجمعة المصادف ٢٤ حزيران ٢٠٢١ الساعة السادسة صباحا لاغراض الاكساء”.

واضافت، “وتدعو مديرية المرور العامة سائقي المركبات اتخاذ الطرق البديلة”.

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