عالية نصيف :تمويل مشروع ميناء الفاو من خلال البنك الكوري يؤكد وجود شبهات فساد

2022/06/25 | 13:28 - المصدر: وكالة خبر

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كشفت النائبة عالية نصيف، عن تقرير صادر عن وزارة التخطيط (دائرة البرامج الاستثمارية الحكومية) مرسل الى وزارة النقل بموجب كتاب الوزارة (2/9/6878) في 9/3/2022 ، يؤكد وجود شبهات فساد بخصوص مشروع ميناء الفاو .

وجاء في التقرير :”قيام وفد حكومي من وزارة التخطيط بزيارة ميدانية لمشروع ميناء الفاو الكبير ـ البنى التحتية من اجل معالجة المعوقات المالية للمشروع والتأخر في فتح الاعتماد المستندي”.



كما تضمن التقرير :” ان المقاولتين رقم (7،8) لم تتم المباشرة بهما لغاية الان بسبب عدم توفر التخصيصات المالية وهي العقود التي وقعها وزير النقل (ناصر حسن بندر) بشكل مخالف للقانون وقد تمت احالة هذا الملف بالكامل الى هيئة النزاهة والادعاء العام لغرض اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المقصرين “.

وأبدت نصيف استغرابها من “تمويل المشروع من خلال بنك الاستيراد والتصدير الكوري بحسب مضمون التقرير ، بشكل يناقض ما صرح به وزير النقل بان المشروع سينفذ دون اي قروض، الامر الذي يؤكد وجود شبهات فساد حول الموضوع من اجل التعاقد مع الشركة الكورية الذي سوف يؤخر انجاز المشروع بسبب عدم توفر التخصيصات المالية الكافية لانجازه رغم وجود عرض من شركة اخرى تعهدت بانجاز المشروع وتمويله كاملا ، الا أن هذا العرض قد تم رفضه من قبل وزير النقل”.

وجددت نصيف مطالبتها الجهات القضائية والرقابية باتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين والمقصرين بهذا الموضوع.

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