الحزب الديمقراطي: الأجواء متاحة والأمور متجهة نحو الإتفاق و”التفاهم سيد الأحكام”

2022/06/25 | 16:11 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم السبت، استمرار الحوارات مع الاتحاد الوطني الكردستاني بشأن العديد من الملفات العالقة بين الطرفين.

وقال النائب عن الحزب الديمقراطي، شريف سليمان، في حديث لوكالة خبر برس (واخ)، ان “الحوارات والنقاشات واللقاءات ما تزال مستمرة بين الديمقراطي والاتحاد الوطني للوصول الى التفاهم حول مجمل القضايا التي تثير بعض الخلاف بينهما كموضوع النفط والغاز والبيشمركة والانتخابات وكذلك موضوع منصب رئيس الجمهورية والكثير من الأمور الأخرى العالقة التي يجب التفاهم عليها في هذه المرحلة”.

وأضاف سليمان ان “من الجيد في الأمر هو استمرار الحوارات، وليس هناك صعوبة في اللقاء ما بين الجانبين فهناك مرونة في اللقاء والحوار وليس هناك أية عراقيل تواجه التفاهم بين الجانبين في موضوع رئاسة الجمهورية”.



مبيناً أن “الاجواء متاحة والأمور متجهة نحو الاتفاق حول موضوع رئيس الجمهورية”.

وبيّن أن “موضوع رئيس الجمهورية هو من شأن البيت الكردي وهذا المنصب من حق المكون الكردي”، مشدداً على أن “في هذه المرحلة يجب علينا أن نتفق ولا نريد أن يكون هناك سيناريوهات أخرى”.



مضيفاً أن “الحزب الديمقراطي يأمل أن يكون هناك اتفاق بين الجانبين قبل الذهاب الى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية والتفاهم هو سيد الاحكام”.

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