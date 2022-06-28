السامرائي يعزي المملكة الأردنية الهاشمية إثر حادث ميناء العقبة

2022/06/28 | 13:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قدم رئيس تحالف عزم، مثنى السامرائي، اليوم الثلاثاء، التعازي للملكة الاردنية الهاشمية بضحايا حادثة ميناء العقبة.

وقال السامرائي، في بيان تلقته (بغداد اليوم): "خالص التّعازي وعظيم المواساة لأشقاءنا في المملكة الأردنية الهاشمية بالمصاب الجلل إثر الحادث الأليم في ميناء العقبة، سائلين المولى القدير أن يرحم الضحايا ويشافي المصابين ويحفظ الأردن قيادة وشعبناً وأن ينعم عليها بالأمن والسلام والإستقرار".

ويوم امس، أعلنت السلطات تسجيل 13 وفاة، منهم 6 من جنسيات أجنبية من العاملين ضمن طاقم السفينة، في حين سجلت نحو 300 إصابة نقلت للمستشفيات العسكرية والحكومية والخاصة بمدينة العقبة.

وقال حمزة الحاج حسن نائب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المفوض، إن الحالات المصابة تلقت العلاجات الضرورية، وتم نقل الحالات الشديدة التي تستدعي عناية طبية فائقة لمستشفيات العاصمة عمّان، ومازال يتلقى العلاجات الضرورية نحو 130 مصابا منهم حالتان حرجتان.

وتابع أن الكوادر المختصة ما زالت تتعامل مع الحادث وتقوم بعملية تعقيم للموانئ لاستئناف العمل فيها خلال أقل من 48 ساعة القادمة، مؤكدا أن لجان التحقيق ستظهر إن كان هناك أي إهمال فيما يتعلق بالحبال الناقلة أو الآليات أو المعدات العاملة على أرض الميناء.

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