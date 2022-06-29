“هدد باعتقال موظفي الوزارة”.. الموارد: محافظ بابل “يحرض” للتجاوز على حصص محافظتي الديوانية والسماوة المائية

2022/06/29 | 12:09 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة الموارد المائية، الأربعاء، بان محافظ بابل “يحرض” المواطنين للتجاوز على الحصص المائية لمحافظتي الديوانية والسماوة، مبينة أن المحافظ هدد باعتقال موظفي الوزارة.

وقالت الوزارة في بيان، إنه “في سابقة خطيرة، محافظ بابل علي وعد علاوي، يحرض المواطنين بالتجاوز على الحصص المائية وحرمان محافظتي الديوانية والسماوة من أيصال حصتهم المائية ويهدد باعتقال موظفي وزارة الموارد المائية”.

وتابعت الوزارة: “سنقوم باتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، كون وزارة الموارد المائية هي الجهة القطاعية الوحيدة المسؤولة عن أدارة ملف المياه في البلاد ولا يحق لأي جهة أخرى التدخل بأعمالها كون ذلك يؤدي إلى خلل وأرباك في توزيعات المياه وحسب ما نصت عليه المادة 3 من قانون الري رقم 83 لسنة 2017 (تتولى الوزارة أو الدائرة المختصة تعيين الحصص المائية والأشراف عليها وتلتزم الحكومات المحلية بعدم التدخل بعمل الوزارة)”.

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