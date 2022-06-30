2022/06/30 | 12:12 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت الاتحاد الخليجي لكرة القدم بالاجماع على استضافة البصرة بطولة كأس الخليج لكرة القدم خليجي 25 .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الخليجي يصوت بالاجماع على استضافة البـصرة خليجي 25) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الخليجي يصوت بالاجماع على استضافة البـصرة خليجي 25) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).