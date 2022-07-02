2022/07/02 | 03:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعضربت هزات أرضية جنوبي إيران في الساعات الأولى من صباح السبت، فيما شعر بها بعض سكان الإمارات، حسبما أكدت مصادر رسمية.وقال المركز الوطني للأرصاد في الإمارات في تغريدة، إن محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة له، سجلت زلزالا بقوة 6.3 درجة جنوبي إيران، الساعة 01:32، حسب التوقيت المحلي للإمارات.وبعد نحو ساعتين، رصد زلزال آخر جنوبي إيران أيضا في الساعة 03:24 بتوقيت الإمارات وبنفس القوة، وفق تغريدة أخرى للمركز.وأضاف المركز في حسابه الرسمي على "تويتر"، إن الزلزالين كانا محسوسين في مناطق مختلفة من الإمارات، وليس لهما تأثير.وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن مركز الزلزال الأول كان على عمق 10 كيلومترات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هزات أرضية تضرب جنوبي إيران وسكان الإمارات يشعرون بها) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هزات أرضية تضرب جنوبي إيران وسكان الإمارات يشعرون بها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).