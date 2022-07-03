بالصور:مركز كربلاء للدراسات والبحوث يحتفي ويكرم الشاعر الحسيني عودة ضاحي التميمي

2022/07/03 | 15:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم مركز كربلاء للدراسات والبحوث في

العتبة الحسينية المقدسة،امس السبت 2

تموز 2022، حفل لتكريم الشاعر الكربلائي

الحسيني عودة ضاحي التميمي تثميناً

لجهوده الأدبية في خدمة مدينة سيد

الشهداء عليه السلام.

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