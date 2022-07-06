الدفاع الروسية تعلن تدميرها راجمتي صواريخ أمريكية الصنع شرق أوكرانيا

2022/07/06 | 17:35 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إن قواتها دمّرت راجمتي صواريخ أمريكيتي الصنع، ومخازن ذخيرة خاصة بهما في شرق أوكرانيا.

وأضافت الوزارة أن روسيا دمّرت اثنتين من راجمات الصواريخ طراز (هيمارس) التي تزود الولايات المتحدة وحلفاؤها كييف بها.

وجاء هذا التطور بعد ساعات من تقرير إخباري رصد صوراً تظهر استخدام القوات الأوكرانية لهذه الراجمات في الحرب.

وذكرت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية أن هناك مزيداً من الصور التي تظهر على شبكات التواصل الأوكرانية، تؤكد استخدام أنظمة “هايمرز” الأمريكية الصنع في ضرب أهداف روسية.

وتعد الراجمة الأمريكية نظاماً صاروخياً مدفعياً عالي الحركة، وهو عبارة عن قاذفة صواريخ خفيفة جرى تطويرها أواخر التسعينيات لفائدة الجيش الأمريكي.

وتحمل الراجمة 6 صواريخ أو صاروخاً واحداً توضع على المركبة التكتيكية المتوسطة، التي يبلغ وزنها 5 أطنان.

ويبلغ مدى الصواريخ نحو 480 كيلومترا، إلى جانب سرعة إطلاق تصل إلى 85 كيلومترا في الساعة.

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