2022/07/07 | 16:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت الهيئة العامة للكمارك العراقية، اليوم الخميس، عن ضبط 59 حاوية أرز ومواد متنوعة آخرى في كمرك أم قصر الشمالي.وقال بيان للهيئة ورد لإيرث نيوز، إن “كمرك ام قصر الشمالي ضبط 59 حاوية مخالفة محملة رز منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام البشري، وانابيب و مراوح سقفية و هياكل حديدية وعازل حراري […]

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