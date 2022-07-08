لأول مرة في 20 عاما.. سعر صرف اليورو يساوي تقريبا الدولار

2022/07/08 | 11:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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تراجع سعر صرف العملة الأوروبية اليورو أمام نظيرتها الأمريكية، في تعاملات اليوم الجمعة، إلى دون مستوى 1.01 دولار، وذلك للمرة الأولى منذ كانون الاول 2002.

ووفقا لبيانات موقع "بلومبرغ" فقد تراجع سعر صرف اليورو، بحلول الساعة 10:34 بتوقيت موسكو، بنسبة 0.72% إلى 1.0087 دولار.

وتتلقى العملة الأوروبية ضغوطات بسبب مخاوف من حدوث ركود اقتصادي في منطقة اليورو، وسط أزمة الطاقة المستمرة والتوقعات برفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي (ECB) في اجتماعه القادم في تموز 2022.

المصدر: وكالات

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