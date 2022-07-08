2022/07/08 | 19:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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رئيس الجمهورية يتبادل التهاني بحلول عيد الأضحى مع الرئيس المصري وأمير قطر » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 19:38

واع/

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