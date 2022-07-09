الأمانة العامة لمجلس الوزراء تفصح عن آخر مستجدادت مشروع”داري”.. وهذه إحصائية المتقدمين

2022/07/09 | 19:49 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أحصت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم السبت، عدد المواطنين المتقدمين عبر المنصة الإلكترونية لمبادرة “داري”، فيما أفصحت عن آخر مستجدات المشروع.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة، حيدر مجيد، لوكالة خبر برس (واخ)، إن “عدد المقدمين على المنصة الإلكترونية لمبادرة داري لتوزيع قطع الأراضي السكنية التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء، بلغ (3.5) ملايين مواطن”.

وأضاف مجيد، أن “وزارة الإعمار والإسكان والأشغال والبلديات العامة، أنجزت تصاميم 26 مدينة في 15 محافظة، بموجب توجيه رئيس مجلس الوزراء”.

ولفت إلى أنه “بحدود 186 ألف وصل تخصيص أرض تم منحها إلى المواطنين، وأكثر من 500 ألف مواطن دققت معاملاتهم مستحقة التسليم”.

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