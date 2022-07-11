إجراءات جديدة في الديوانية للوقاية من ثلاثة أمراض وبائية

2022/07/11 | 13:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية ـ واع ـ صفات العزاوي

أعلن مكتب حقوق الإنسان في الديوانية، اليوم الاثنين، تنفيذ حملة توعوية للوقاية من ثلاثة أمراض وقائية، فيما شدد على ضرورة إلزام المواطنين بأخذ اللقاح.

وقال مدير المكتب محمد عبد الحسين، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "حملة فزعة اطلقت لتوعية وارشاد المواطنين بشأن مخاطر جائحة كورونا والحمى النزفية والكوليرا وكيفية الوقاية منها، اضافة الى العمل على الزامهم بقرارات وتعليمات وزارة الصحة".

واوضح، ان "الحملة نفذت بمشاركة قسم الثقافة والإعلام في ديوان المحافظة، فضلاً عن الفرق الصحية والاسعافات الفورية والأجهزة الأمنية ومنظمة المجتمع المدني ضمن فريق فزعة".

وأضاف، أن "الحملة مستمرة خلال فترة عيد الأضحى المبارك وما بعده"، مشدداً على "إلزام المواطنين والموظفين العاملين في الدوائر والمؤسسات الحكومية بأخذ اللقاح الخاص بفيروس كورونا".

من جانبه، ذكر المعاون الطبي ساجد سعيد، أن "العراق دخل بالموجة الخامسة، ووصلت الاصابات الى 5 آلاف"، مشيراً الى أن "الغرض من حملة فزعة توعية المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية المعلنة من خلية الأزمة المركزية ودائرة صحة الديوانية".

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