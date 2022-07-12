قيادي بالاطار: ثلاثة مخاطر تحملها زيارة بايدن الى السعودية

2022/07/12 | 11:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… حدد القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، الثلاثاء، ثلاثة مخاطر تحملها زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن الى السعودية.وقال العتبي في حديث لـ/ المعلومة/،ان “زيارة الرئيس الامريكي المتوقعة الى العاصمة السعودية الرياض بعد ايام تحمل اجندة متعددة ابزرها دعم تل ابيب في مشاريعها التوسعية في منطقة الشرق الاوسط ومحاولة الضغط على ما تبقى […]

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