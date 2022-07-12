الولايات المتحدة تضع حجر الأساس لإحياء ذكرى عملية

2022/07/12 | 22:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ترجمة ياسمين الشافي

بدأت المهمة للتحالف المؤلف من 34 دولة والتي تقودها الولايات المتحدة لطرد العراق من الكويت في 17 كانون الثاني 1991 بقصف جوي وبحري مكثف استمر خمسة أسابيع.



وذلك بعد ان اعطى مجلس الامن الدولي تفويض التحرير ، وتبع ذلك هجوم بري واسع على العراق والكويت استمر 100 ساعة حتى استسلم العراق.

وقال تقرير لصحيفة "واشنطن تايمز" الامريكية ، والذي ترجمته (بغداد اليوم) ، انه "الآن ، وبعد أكثر من 30 عامًا ، من المقرر إنشاء حجر الأساس لعاصفة الصحراء والنصب التذكاري لدرع الصحراء يوم الخميس المقبل في موقع على بعد 300 ياردة من نصب لنكولن التذكاري".

وقال المقدم بالجيش المتقاعد ، كايل بي ليجز من عاصفة الصحراء في بيان:"نحن ممتنون للغاية لخدمة المتنزهات الوطنية للسماح لنا بوضع حجر الأساس بشكل احتفالي قبل الموافقة النهائية على التصميم ، والتي نهدف إلى الحصول عليها في أقل من عام "

ووصفت الرابطة لجمعية درع الصحراء ، حرب الخليج بأنها "رسالة قوية للوحدة والتعاون الدوليين" .



عندما انضم تحالف من حوالي 34 دولة لمعارضة الغزو غير الشرعي للديكتاتور العراقي صدام حسين للكويت.

واشار تقرير الصحيفة الى ان"الرئيس باراك أوباما السابق وقع تشريعًا بشأن النصب التذكاري لعاصفة الصحراء ودرع الصحراء في كانون الاول 2014.



وبعد ثلاث سنوات ، وقع الرئيس دونالد ترامب على وضع النصب التذكاري في المركز التجاري الوطني".

وقال مسؤولون في بيان مشترك"تصميم النصب التذكاري سيحيي الأهمية التاريخية لعملية درع الصحراء وعاصفة الصحراء مع تكريم تضحيات الولايات المتحدة الأمريكية وأفراد التحالف العسكريين الذين حرروا الكويت من العراق ودافعوا عن المملكة العربية السعودية وشبه الجزيرة العربية من المزيد من الغزو".

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