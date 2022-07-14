مبادرة لطالبات المدارس المتوسطة والثانوية للتعريف بالتحديات البيئية ومخاطرها

2022/07/14 | 19:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- وسام الملاأوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، تفاصيل مبادرة أطلقت بالتعاون مع الأمم المتحدة تستهدف الفتيات في المدارس المتوسطة والثانوية والتي قالت، إنها تعرف بالتحديات البيئية ومخاطرها.وقالت مدير دائرة تمكين المرأة العراقية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يسرى كريم محسن، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المبادرة التي أطلقت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تستهدف الفتيات في المدارس المتوسطة والثانوية لتهيئتهن في مواجهة التحديات البيئية ومخاطرها من خلال خلق بيئة مناسبة في مدارسهن بالتعاون مع الإدارات المحلية ومديرية التربية في محافظة ميسان وقسم تمكين المرأة في المحافظة".وأضافت محسن، أن "هنالك أوراق عمل ستقدمها وزارتا الزراعة والموارد المائية وتجارب ناجحة كمحافظة كربلاء من خلال التحضيرات المسبقة"، موضحة أنه "تمت مناقشة الملف مع محافظة ميسان والاطلاع على تجربتها بالتعاون مع الإدارة المحلية والوكالات الدولية للبرنامج الإنمائي للامم المتحدة".ولفتت إلى أن "المبادرة خطوة أولى لتمكين المراة ودورها في مواجهة المخاطر البيئية والمناخية"، مشيرة إلى أن "هناك مبادرات أخرى على مستوى المحافظات بعد نجاح التجربة في ميسان ستدرج ضمن الاستراتيجية الوطنية 2021 ـ 2030".

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