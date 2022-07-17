النجف الأشرف: خطة من ثلاثة محاور لتأمين زيارة عيد الغدير الأغر

2022/07/17 | 11:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف الأشرف – واع - حيدر فرمان

كشفت قيادة شرطة محافظة النجف الاشرف، اليوم الأحد، عن تفاصيل خطتها الأمنية بمناسبة عيد الغدير الأغر، مؤكدة أن المحافظة آمنة وﻻ يوجد فيها أي خرق.

وقال الناطق باسم قيادة شرطة المحافظة المقدم الحقوقي مقداد الموسوي، لوكالة الانباء العراقية (واع): إنه "تم تقسيم المدينة الى عدة مناطق أمنية بموجب الخطة"، مؤكداً "تأمين كامل الرقعة الجغرافية للمدينة".

وأضاف، أن "الخطة الأمنية شملت تأمين مركز المدينة ثم الأقضية والنواحي والقرى والقصبات والأرياف وكل الأماكن السياحية والمتنزهات واﻻسواق الكبيرة المهمة والموﻻت، كما تم تأمين المرقد العلوي المطهر".

وأكد أن "جميع القطعات الامنية والجهد الاستخباري ستشارك في تنفيذ الخطة اﻻمنية في المحافظة، إضافة إلى اشتراك الحشد الشعبي"، لافتا الى أن "هنالك خطة خدمية مرافقة للخطة اﻻمنية ستشترك بها دوائر الماء والكهرباء والبلدية والصحة و دوائر أخرى، وبإشراف اﻻدارة المدنية للمحافظة التي ستسخر جميع اﻻمكانيات اﻻمنية والخدمية والصحية لاستقبال زائري عيد الغدير".

ونوه بأن "وجود تواصل عال مع وزارة الداخلية في مجال مفارز المرور وكشف المتفجرات، فضلاً عن الجهود الاستثنائية التي تقوم بها الشرطة النسوية واﻻجهزة اﻻستخبارية من اﻻمن الوطني وجهاز المخابرات واﻻستخبارات واﻻمن العسكري وباقي اﻻجهزة اﻻستخبارية اﻻخرى".

وتابع أن " هناك استنفاراً كاملاً لموارد شرطة المحافظة، إضافة إلى وجود مسح ميداني وشامل لمحيط المدينة القديمة حيث مرقد اﻻمام علي (عليه السلام) الذي يكون هو المحطة الرئيسية بهذه الزيارة، فضلا عن الغطاء الجوي".

وأكد الموسوي، أن "محافظ النجف الاشرف آمنة وﻻ يوجد اي انهيار امني عدا بعض الجرائم الجنائية اﻻعتيادية وتم كشفها"، موضحاً، ان "اﻻجهزة اﻻمنية تنتشر في عموم المحافظة وتؤدي واجباتها على أحسن وجه".

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