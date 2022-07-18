ممثلة إسبانيا لدى حوار بيترسبيرج تؤكد ضرورة تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة

2022/07/18 | 14:02 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مباشر: أكدت ممثلة إسبانيا أمام حوار بيترسبيرج للمناخ ضرورة تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة لما تسببه من أثار مدمرة للعالم، مشددة على ضرورة مواجهة الظروف السيئة التي واجهها العالم على مدار السنوات الماضية بسبب تغير المناخ.وقالت ممثلة …

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