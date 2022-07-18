رئاسة البرلمان تعلن نتائج اجتماعها مع رؤساء الكتل النيابية

2022/07/18 | 18:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت رئاسة مجلس النواب، اليوم الاثنين، نتائج اجتماعها مع رؤساء الكتل النيابية.وقالت الرئاسة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس مجلس النواب ونائبه، عقدا اجتماعا مع رؤساء الكتل النيابية؛ لبحث أهم المواضيع المتعلقة بأعمال المجلس، وعقد جلساته، وإكمال الاستحقاقات الدستورية، وأولويات مشاريع القوانين خلال الفصل التشريعي الحالي".وأضافت، أنه "تقرَّر خلال الاجتماع:1.المضي بتشريع جملة من مشاريع القوانين الموجودة في أروقة المجلس، التي تمسُّ المواطنين واحتياجاتهم، وبحسب الجدول المرفق مع البيان.2.إكمال الاستحقاقات الدستورية، وبما ينسجم مع متطلبات المرحلة وتحدياتها.وبناءً على طلب نائب الرئيس السيد شاخوان عبد الله والقوى الكردية، ومن أجل أن تكون هناك مساحة من الوقت للوصول إلى تفاهم بينها؛ تم تحديد اجتماع ثانٍ لرؤساء الكتل النيابية يوم الخميس المقبل؛ لبحث ما توصَّلت إليه القوى الكردية بهذا الصدد.3.جلسات المجلس للفصل التشريعي الثاني/ السنة التشريعية الأولى تبدأ في الأسبوع المقبل، وبواقع ثماني جلسات شهرياً، وسيُعلن جدول أعمالها لاحقاً".

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