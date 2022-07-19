تعرف على ألوان قمصان العراق في كأس العرب للشباب

2022/07/19 | 13:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حددت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب بكرة القدم للمنتخبات الشباب، قمصان المنتخبات المشاركة في البطولة.

وسيرتدي منتخب شباب العراق في مباراته الأولى في البطولةِ أمام موريتانيا يوم الثالث والعشرين من هذا الشهر الزيَ الأبيض الكامل بينما سيرتدي حارس مرماه الزي الأسود.

في المقابل سيرتدي منتخب موريتانيا في تلك المباراةِ الزي الأخضر والحارس بالزي السمائي.

وفي المباراةِ الثانية أمام السعودية يوم السادس والعشرين من هذا الشهر سيرتدي منتخبنا أيضاً الزي الأبيض والحارس بالزي الأسود.

من جانبه، سيرتدي منتخب السعوديّة الزي الأخضر والحارس بالزي الرصاصي.

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