المنسق العام لشؤون المحافظات يؤكد أهمية تحسين شبكات الطرق لتحقيق التنمية

2024-12-15 23:10:01 - المصدر: واع

بغداد- واع- حسن الفوازأكد المنسق العام لشؤون المحافظات، أحمد الفتلاوي، اليوم الاحد، أهمية تحسين شبكات الطرق لتحقيق التنمية المستدامة.وقال الفتلاوي في كلمة له خلال مؤتمر محطات الوزن المحورية في العراق، حضره مراسل وكالة الأنباء العراقبة (واع) أن "الجغرافية تُعد من أهم عوامل قوة الدولة، ولا يمكن تصور جغرافية متكاملة دون شبكة طرق تربط بينها".وأشار الفتلاوي إلى أن "موضوع الطرق كان محط نقاش طويل بين المحافظات والوزارة، حيث كان التحدي في تحديد الصلاحيات المتعلقة بالطرق، سواء كانت سريعة، رئيسية، ثانوية أو داخلية"وأشاد الفتلاوي بـ"دور وزير الاعمار في دعم فكرة اللامركزية"، مؤكداً أن "هذا التوجه ساعد في تسهيل التعاون بين وزارة الاعمار والإسكان والمحافظات، ما أدى إلى إقرار (القرار رقم 31 لسنة 2023)، هذا القرار نظم العلاقة بين المحافظات والوزارة، حيث حدد الصلاحيات التي تخص كل جهة في مجال الطرق وفقاً لثلاثة أصناف: اختصاصات اتحادية تتبع الوزارة، اختصاصات مشتركة بين الوزارة والمحافظات، واختصاصات محلية".كما تطرق الفتلاوي إلى موضوع المحطات المحورية للوزن، مشيراً إلى أنها "تعد من الشؤون الاتحادية، ولكن تم تنظيم العلاقة بشأنها بموجب القرار المشار إليه، ووفقاً لهذا القرار، يتم التعاقد بشكل مركزي اتحادي، بينما تكون المتابعة مشتركة بين وزارة الإعمار والإسكان والمحافظات ووزارة الداخلية ممثلةً بمديرية المرور العامة".وأشار الفتلاوي إلى أن "عددًا من محطات الوزن المحورية قد تم إحالتها بالفعل، في حين أن عددًا آخر سيحال قريباً".ولفت إلى "بعض الملاحظات التي تم رصدها خلال التطبيق العملي للمشروع، حيث تم توقيع العقود وتسليم المواقع، ولكن لم يتم تطبيق الاتفاقيات كما هو مفترض، وفي بعض الحالات، تم تشغيل المحطات دون الالتزام بالمعايير المحددة، ما أدى إلى عدم تكامل العمل بين المحطات المختلفة".وتطرق إلى "عدم شمول جميع الطرق في شبكة المحطات"، مشدداً على "أهمية أن تتخذ المحطات إجراءات رادعة في حال وقوع مخالفات من قبل السائقين".وأوضح أن "قيمة هذه المحطات تكمن في تأثيرها على ضبط المخالفات وتطبيق العقوبات على المخالفين".في ختام كلمته، أشاد الفتلاوي بـ"الجهود المبذولة من قبل المحافظات ووزارة الإعمار والإسكان"، مؤكداً أن "تحسين شبكة الطرق الحديثة يعد من المفاتيح الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة في العراق".