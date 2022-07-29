ضبط حاويتين مخالفتين لشروط الاستيراد بمنفذ أم قصر الشمالي

2022/07/29 | 18:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واعأعلنت هيئة المنافذ الحدودية ، اليوم الجمعة، ضبط حاويتين بداخلهما عجلات دفع رباعي دون الموديل مخالفتين لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الشمالي بمحافظة البصرة.وأوضح المتحدث باسم هيئة المنافذ الحدودية علاء الدين القيسي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تم ضبط حاويتين مخالفتين لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الشمالي" ، مشيرا إلى أن "الحاويتين تحتويان على 4 عجلات دفع رباعي دون الموديل ممنوعة من الاستيراد، وتجاوزت المدة القانونية المسموحة على بقائها في الميناء دون مراجعة أصحاب العلاقة".وأضاف ، تم "تشكيل لجنة من الجهات العاملة في المنفذ ، وتنظيم محضر ضبط أصولي وإحالتهما إلى مركز شرطة كمرك أم قصر".





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